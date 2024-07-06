Алла Пугачева вместе с детьми переедет в дом с охраной в Юрмале

Алла Пугачева уже давно не дает концерты, но в этом году в честь юбилея выпустила несколько новых песен. Она живет в Израиле, но минувшей весной перебралась на Кипр, где отметила день рождения. Теперь же Алла Пугачева готовится к переезду в Юрмалу, где отдыхает почти каждое лето. Там живет ее подруга Лайма Вайкуле.

Накануне появилась информация, что дом в Юрмале уже готов для приезда Пугачевой. Там сделали генеральную уборку. Но на этот раз певица захотела нанять охрану, хотя на территории есть видеонаблюдение.

«Алла будет в Юрмале через несколько дней – после выходных. Там для нее уже подготовили жилье – убрались в арендованном доме. И важное – в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана», – цитирует свой источник KP.RU.

Отмечается, что Примадонна приедет в Юрмалу с двойняшками Лизой Галкиной и Гарри Галкиным. А вот ее муж Максим Галкин* присоединится к семье позже. У него запланированы концерты в Латвии. Однако юморист тоже пытается себя обезопасить. Он стал публиковать фото с мероприятий, которые посещает, с задержкой, чтобы его не могли найти. Звездная семья пробудет в Прибалтике до второй декады августа.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.