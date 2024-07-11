Мама Кейт Миддлтон, которая лечится от рака, вместе с мужем посетила Уимблдонский турнир

Кейт Миддлтон в этом году встревожила всю Великобританию. Она борется с онкологическим заболеванием. У принцессы Уэльской нашли опухоль в начале года. Она сразу начала проходить химиотерапию. Всего один раз после этого жена принца Уильяма появлялась на публике. Недавно она вместе с детьми побывала на праздничном параде. Однако есть вероятность, что до конца года Кэтрин больше не выйдет в свет, так как она может себя плохо чувствовать из-за лечения.

Но сейчас проходит Уимблдонский турнир, который так любят члены королевской семьи. На трибунах были замечены родители Миддлтон. Они решили понаблюдать на игрой. Кэрол была в струящемся платье с цветочным принтом и жакете. Ее лук дополнили балетки карамельного цвета и плетеная сумка. Элегантный лук дополняли солнцезащитные очки.