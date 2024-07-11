Мама Кейт Миддлтон, которая лечится от рака, вместе с мужем посетила Уимблдонский турнир

Кейт Миддлтон в этом году встревожила всю Великобританию. Она борется с онкологическим заболеванием. У принцессы Уэльской нашли опухоль в начале года. Она сразу начала проходить химиотерапию. Всего один раз после этого жена принца Уильяма появлялась на публике. Недавно она вместе с детьми побывала на праздничном параде. Однако есть вероятность, что до конца года Кэтрин больше не выйдет в свет, так как она может себя плохо чувствовать из-за лечения.
Но сейчас проходит Уимблдонский турнир, который так любят члены королевской семьи. На трибунах были замечены родители Миддлтон. Они решили понаблюдать на игрой. Кэрол была в струящемся платье с цветочным принтом и жакете. Ее лук дополнили балетки карамельного цвета и плетеная сумка. Элегантный лук дополняли солнцезащитные очки.
Кэрол и Майкл Миддлтоны. Фото: Global Look Press
Ее супруг был в черный брюках, голубой рубашке и белом пиджаке. Пара наблюдала за игрой. Они были менее эмоциональными, чем принцесса Беатрис, которая тоже приехала на турнир. Кэрол даже улыбалась. Она не показывала ни капли переживаний из-за дочки, которая на игру не приехала. Кейт проходит лечение. По слухам, оно отражается на ее внешности. Принцесса Уэльская сильно похудела. Лишь иногда она гуляет рядом со своей резиденцией.
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