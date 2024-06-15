Похудевшая Кейт Миддлтон с мужем и детьми вышла на балкон Букингемского дворца во время парада

Кейт Миддлтон уже полгода борется с онкологическим заболевание. В феврале она впервые рассказала, что проходит химиотерапию. 42-летняя жена принца Уильяма сразу объявила, что хочет провести время уединенно с семьей. Однако шли месяцы, а она так и не вернулась к своим обязанностям. Примечательно, что недавно появились слухи, что она истощена, у нее выпадают волосы и крошатся зубы. Не было надежд, что принцесса Уэльская выйдет в свет до конца года. Но неожиданно 15 июня она приняла участие в параде Trooping of the Colour.

На публике Миддлтон предстала в белом платье с черными вставками и бантом Jenny Packham. Лук дополнила шляпка Philip Treacy, а также жемчужные сережки. Наряд подчеркнул ее исхудавшую фигуру и совсем тонкие руки. Она приехала с мужем и детьми, а затем вышла на балкон Букингемского дворца. рядом были Король Карл III c женой Камиллой.