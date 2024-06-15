Похудевшая Кейт Миддлтон с мужем и детьми вышла на балкон Букингемского дворца во время парада

Кейт Миддлтон уже полгода борется с онкологическим заболевание. В феврале она впервые рассказала, что проходит химиотерапию. 42-летняя жена принца Уильяма сразу объявила, что хочет провести время уединенно с семьей. Однако шли месяцы, а она так и не вернулась к своим обязанностям. Примечательно, что недавно появились слухи, что она истощена, у нее выпадают волосы и крошатся зубы. Не было надежд, что принцесса Уэльская выйдет в свет до конца года. Но неожиданно 15 июня она приняла участие в параде Trooping of the Colour.
На публике Миддлтон предстала в белом платье с черными вставками и бантом Jenny Packham. Лук дополнила шляпка Philip Treacy, а также жемчужные сережки. Наряд подчеркнул ее исхудавшую фигуру и совсем тонкие руки. Она приехала с мужем и детьми, а затем вышла на балкон Букингемского дворца. рядом были Король Карл III c женой Камиллой.
Принцессе Шарлотте подобрали похожий аутфит. Она была в темном платье с бантом в морском стиле. Девочке аккуратно уложили волосы. Она выглядела очень серьезной, но улыбалась как и мама, наблюдая за парадом. Спокойно себя вел принц Джордж, который успел привыкнуть к таким мероприятиям. А вот принц Луи, которому шесть лет, обычно демонстрирует, что он непоседа. Однако на этот раз он вел себя сдержанно, но позволил себе сильно размахивать руками, приветствуя подданных.
Многие отметили, что Шарлотта очень похожа на маму. Накануне Кэтрин рассказала, что ее лечение продлится еще несколько месяцев. Поклонники считают, что она выглядит худой, но при этом остается по-прежнему красивой.
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