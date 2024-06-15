Борющаяся с раком Кейт Миддлтон рассказала о своем лечении: «В плохие дни ты чувствуешь слабость и усталость»

Кейт Миддлтон в начале года перестала появляться на публике. Оказалось, что у принцессы Уэльской онкологическое заболевание. Она начала проходить курс химиотерапии. Принц Уильям выполняет все королевские обязанности, ездит на официальные встречи и воспитывает детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Примечательно, что Кэтрин ничего не говорила о своем самочувствии, поэтому появились слухи, что она исхудала, страдает от выпадения волос.
Но накануне Миддлтон сделала публичное заявление. Она выложила свое фото и рассказала, что сейчас переживает. В кадре принцесса Уэльская не может стоять самостоятельно, поэтому облокотилась на дерево. Джинсы и жакет не скрыли ее худобу.
«Каждый, кто проходил химиотерапию, знает: бывают хорошие и плохие дни. В плохие дни ты чувствуешь слабость и усталость, нет сил и хочется лишь отдыхать. В хорошие дни чувствуешь себя сильнее. Мое лечение продолжается», — сказала она.
Кейт Миддлтон. Фото: соцсети Кейт Миддлтон
По словам Кэтрин, ей предстоит пережить еще несколько месяцев химиотерапии. Однако она не унывает.
«Я учусь быть терпеливой... Прислушиваюсь к своему телу», — отметила жена принца Уильяма.
У Миддлтон диагностировали рак толстой кишки, который поддается лечению. Однако нет гарантии, что не будет рецидива. Добавим, что в этом году онкологическое заболевание также обнаружили у короля Карла III.
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