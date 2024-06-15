Борющаяся с раком Кейт Миддлтон рассказала о своем лечении: «В плохие дни ты чувствуешь слабость и усталость»

Кейт Миддлтон в начале года перестала появляться на публике. Оказалось, что у принцессы Уэльской онкологическое заболевание. Она начала проходить курс химиотерапии. Принц Уильям выполняет все королевские обязанности, ездит на официальные встречи и воспитывает детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Примечательно, что Кэтрин ничего не говорила о своем самочувствии, поэтому появились слухи, что она исхудала, страдает от выпадения волос.

Но накануне Миддлтон сделала публичное заявление. Она выложила свое фото и рассказала, что сейчас переживает. В кадре принцесса Уэльская не может стоять самостоятельно, поэтому облокотилась на дерево. Джинсы и жакет не скрыли ее худобу.