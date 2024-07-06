Муцениеце обратилась к сыну на фоне суда с Прилучным: «Никому не позволю рушить твое счастье»

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным, когда он устроил дебош и выгнал ее с детьми из дома во время пандемии. Первое время она очень переживала. Актриса оставила ему дом, а сама переехала в квартиру. Потом Павел продал жилье и купил себе более новое, где теперь живет с новой женой Зепюр Брутян. У него есть сын Микаэль, который родился год назад. При этом дети от первого брака часто бывают в гостях у Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Но недавно актер подал в суд. Как оказалось, он хочет, чтобы дети выбрали, с кем хотят жить.
На первое заседание суда Агата Муцениеце не явилась, так как отдыхает на Кипре с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Она делится кадрами с курорта. Актриса призналась, что скоро они вернутся. Она намекнула, что будет бороться с Павлом Прилучным до последнего за наследников.
Тимофей Прилучный. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
Она запечатлела сына на пляже. Мальчик любовался плеском волн.
«Идеально, когда можно полазить по камням, а не только полежать на песочке. Наши, такие ценные моменты с Тимой, когда мы вдвоем, когда он увлеченно мне показывает и рассказывает все что видит, я только и слышу: «Мам, смотри!» Мой медвежонок, такой большой и в душе еще такой ребенок! Люблю всем сердцем! И никому не позволю тебя тревожить и пытаться рушить твое счастье! Я — мама-медведица», — заявила Муцениеце.
Поклонники поддерживают актрису. Многие считают, что детям будет лучше с мамой.
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