Муцениеце обратилась к сыну на фоне суда с Прилучным: «Никому не позволю рушить твое счастье»

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным, когда он устроил дебош и выгнал ее с детьми из дома во время пандемии. Первое время она очень переживала. Актриса оставила ему дом, а сама переехала в квартиру. Потом Павел продал жилье и купил себе более новое, где теперь живет с новой женой Зепюр Брутян. У него есть сын Микаэль, который родился год назад. При этом дети от первого брака часто бывают в гостях у Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Но недавно актер подал в суд. Как оказалось, он хочет, чтобы дети выбрали, с кем хотят жить.

На первое заседание суда Агата Муцениеце не явилась, так как отдыхает на Кипре с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Она делится кадрами с курорта. Актриса призналась, что скоро они вернутся. Она намекнула, что будет бороться с Павлом Прилучным до последнего за наследников.