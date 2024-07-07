Агата Муцениеце — о женившемся на Зепюр Брутян Павле Прилучном: «Мы повязаны на всю жизнь!»

Агата Муцениеце не скрывает, что ее отношения с бывшем мужем Павлом Прилучным складываются непросто. В СМИ бурно обсуждают финансовый момент, который добавляет бывшим супругам лишних споров. Актриса недовольна тем, какую сумму алиментов ей выплачивает Павел Прилучный, а тот готов забрать детей себе. И в таком случае платить алименты будет уже его бывшая жена.

Несмотря на то, что актер женат на Зепюр Брутян и воспитывает с ней сына Микаэля, в одном из интервью Агата Муцениеце заявила, что как бы не складывались их отношения дальше, их с Павлом всегда будет связывать одна нить — и это их общие дети. Они могут не видеться, не разговаривать, и не интересоваться жизнью друг друга, но изменить то, что они стали родителями, не в их силах.

«Мы повязаны на всю жизнь!» - призналась Агата Муцениеце в беседе с Юлией Меньшовой.