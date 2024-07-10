Цыганова пожаловалась на маленькую пенсию: «Мне хватает только на то, чтобы пойти в салон и покрасить волосы»

Вика Цыганова большую часть жизни выступает на сцене. Певица уже отметила свое 60-летие. Она давно вышла на пенсию. Однако артистка пожаловалась, что получает мало денег. Более того, она даже не может добиться доплат за звания. Она заслуженная артистка Республики Тыва и заслуженный деятель культуры Московской области. На этот раз Цыганова даже озвучила размер пенсии и призналась, что ей этого хватает только на один поход в салон красоты.

«Сейчас уже никому не стыдно, что люди такую пенсию получают», — отметила она. «Можно представить, насколько наше общество болезненно и как много здесь живет людей, которые, в общем-то, далеки от понятий совести и родины. В общем, 10 600 мне хватает, чтобы пойти в салон и покрасить волосы — закрасить свою седину, чтобы выйти на сцену в приличном виде», — высказалась певица.

У нее есть муж Вадим Цыганов, который позволяет супруги не переживать за финансы. Он дает концерты и хорошо зарабатывает. Вика отметила, что ей особенно сильно не нужно пособие. Она также добавила, что ей стыдно за многих коллег и с ними в одной очереди звезда стоять не хочет. Цыганова имеет свой бренд одежды и весь доход переводит нуждающимся, пишет Aif.ru