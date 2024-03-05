Лариса Лужина призналась, что у артистов ее поколения маленькая пенсия

Лариса Лужина накануне отметила 85-летие. Она рассказала, что отметила юбилей в кругу родных в отеле. Актриса сожалеет, что теперь не может поехать в Эстонию, хотя там провела детство и именно в Таллине у нее остались родственники. По словам артистки, она ездила туда семь лет назад. Также она честно призналась, что получает хорошую пенсию, но отметила, что многие артистки ее поколения не имеют никаких надбавок.

«Многих спасают «собянинские» 30 тысяч, которые московским актерам доплачивают к пенсии за звание народного и заслуженного артиста. Это хорошее подспорье. У меня есть надбавка к пенсии, как у блокадницы. Но обидно за пожилых артистов, которые живут не в Москве, у них нет надбавок к пенсии», — поделилась Лужина.

Также она добавила, что даже у Нонны Мордюковой не было ни приличного заработка, ни накоплений. Она напомнила, что у артистки была лишь квартира, которую ей подарили. Лариса Анатольевна вспомнила, что раньше за съемки мало платили. Также она пояснила, что сейчас в театре многие актеры в возрасте получают меньше, чем молодые.

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При этом артистка подчеркнула, что не жалуется, так как в свое время заработала на недвижимость в Москве и за границей. Она отметила, что построила кооперативную квартиру в Крылатском, а также приобрела трехкомнатную квартиру в Болгарии, куда порой ездят отдыхать ее внуки, пишет KP.RU.