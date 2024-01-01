Цыганова об извинениях артистов после вечеринки Ивлеевой: «Станиславский в обмороке от горького раскаяния»

Певица Вика Цыганова решила вставить свои пять копеек в обсуждение скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой. Мероприятию уже почти две недели, но его продолжают обсуждать.

Еще не все знаменитости высказали свое мнение о происходящем. Певица Вика Цыганова записала целое видеообращение в микроблоге, которым дала понять, что не верит в искренность звезд, принесших извинения за участие в пати Насти Ивлеевой.

Особенно досталось Филиппу Киркорову. Вика Цыганова предположила, что извинительный текст мог написать адвокат.

А вот Насте Ивлеевой Вика Цыганова посочувствовала, назвав гостей ее вечеринки «шлаком».

«Станиславский просто в обмороке от горького раскаяния. Бедняжка Ивлеева… Все ее дружно сдали, вот они коллеги по цеху. Шлак», - высказалась в соцсети Вика Цыганова.

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