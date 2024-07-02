Катя Гордон поддержала Алсу во время развода: «Все эти профурсетки оставались на свалке истории»

Алсу недавно подала на развод. Она после 18 лет брака с Яном Абрамовым решила объявить, что они расстались. Певица сначала не давала никаких комментариев. Однако потом она дала понять, что слухи об изменах банкира с Анастасией Решетовой — правда. Артистка называет ее девушкой с низкой социальной ответственностью. Примечательно, что Алсу не намерена мириться с Яном. Паре дали два месяца, чтобы урегулировать вопрос с имуществом.

На ситуацию отреагировала Катя Гордон. Она является адвокатом и не раз видела, что происходит с семьями во время развода. Юрист встала на сторону Алсу.

«Я повидала очень много историй, когда шикарные, достойные женщины незаслуженно были обмануты и преданы. Я видела мнимые триумфы содержанок, на пару лет превращавшихся в «принцесс». Я видела, как мужиков-идиотов отговаривали от общения с собственными детьми, временно привязав их животной химией. Я видела молодых, злых девочек, которым на мгновение казалось, что они круче и сильнее жен, которые с мужчинами десятилетиями. Все эти профурсетки оставались на свалке истории», – заявила Гордон.

Она добавила, что не знает, что произошло в жизни Алсу. Однако адвокат добавила, что у нее возникло желание поделиться своим опытом и мнением. Катя Гордон решила, что должна поддержать певицу в трудный момент. Она дала понять, что не одобряет таких как Решетова, которые могут рушить чужие семьи. Напомним, что Анастасия Решетова встречалась с рэпером Тимати и родила ему сына Ратмира. Она отбила Тимати у Алены Шишковой, которая была беременна, когда у артиста закрутились отношения с моделью.