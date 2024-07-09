Бузова и Галустян начали сниматься в шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии

Ольга Бузова уже несколько лет ведет шоу «Звезды в Африке» вместе с Михаилом Галустяном. В прошлом году она также ездила в Китай, где снялась в новом проекте «Сокровища императора». Оно тоже стало успешным. И вот в июле телеведущие приехали в Колумбию. Оказалось, что там начались съемки нового сезона про выживание селебрити, которое получило название «Звезды в джунглях».

Отмечается, что участники смогут копить деньги. Всего в проекте примут участие 19 популярных артистов. В лагере будут проживать 10 человек, а новые звезды будут появляться после того, как кто-то вылетит после испытания. Теперь команде нужно будет зарабатывать монеты, которые они смогут потратить на еду или оставить в качестве денежного приза. Тем самым, победитель сможет в итоге получить более 30 миллионов рублей в качестве приза.

Зрителей ждут новые интриги и скандалы, так как в шоу по-прежнему будет голосование. Участники будут отправлять людей на испытание на выбывание. Реалити славится своими конфликтами и заговорами. А Бузова и Галустян будут шутить и подбадривать участников, а также следить, чтобы все было справедливо.

Новый сезон уже скоро покажут на ТНТ.