Бузова улетела из страны и сделала признание о личной жизни: «Скоро увидите меня мамой»

Ольга Бузова давно пережила развод с Дмитрием Тарасовым. Она также недавно поставила точку в отношениях с Давой. Телеведущая с ним поцеловалась на шоу «Сокровища императора» и заявила, что чувств к нему у нее больше нет.

При этом в этом году она появлялась на публике с кольцом на пальце. Артистка часто намекает, что может в любой момент выйти замуж. В июне Ольга улетела отдыхать на море. Она внезапно намекнула, что влюблена. На курорте звезда позировала с букетом цветов.

«Когда приходит любовь, душа наполняется неземным блаженством», — написала Ольга.

После этого телеведущая на прогулке взяла за руки детей. Она шла с девочкой и мальчиком. Артистка заявила, что скоро у нее будут свои наследники.