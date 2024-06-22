Бузова улетела из страны и сделала признание о личной жизни: «Скоро увидите меня мамой»

Ольга Бузова намекнула на новые отношения. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Ольга Бузова наслаждается влюбленностью. Телеведущая даже заявила, что скоро станет мамой.

Ольга Бузова давно пережила развод с Дмитрием Тарасовым. Она также недавно поставила точку в отношениях с Давой. Телеведущая с ним поцеловалась на шоу «Сокровища императора» и заявила, что чувств к нему у нее больше нет. 

При этом в этом году она появлялась на публике с кольцом на пальце. Артистка часто намекает, что может в любой момент выйти замуж. В июне Ольга улетела отдыхать на море. Она внезапно намекнула, что влюблена. На курорте звезда позировала с букетом цветов. 

«Когда приходит любовь, душа наполняется неземным блаженством», — написала Ольга. 

После этого телеведущая на прогулке взяла за руки детей. Она шла с девочкой и мальчиком. Артистка заявила, что скоро у нее будут свои наследники. 

«Скоро увидите меня тоже мамой», — призналась звезда.

Ольга Бузова хочет детей. Фото: соцсети Ольги Бузовой

38-летняя Бузова давно мечтает о семье. Она не раз говорила, что хочет встретить достойного мужчину и родить детей. 

Пока телеведущая ведет множество проектов и дает концерты. В июле артистка снова отправится в командировку. Скоро должны начаться съемки второго сезона шоу «Сокровища императора». 

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