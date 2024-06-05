Ольга Бузова подняла свой гонорар на миллион рублей в 2024 году

Ольга Бузова регулярно ездит на гастроли. Она остается одной из самых популярных исполнительниц в России. Телеведущая также снимается в таких шоу, как «А это нормально?», «Звезды в Африке», «Сокровища императора». В этом году артистка решила поднять свой гонорар за выступления. Если в декабре 2023 года она просила 3,5 миллиона рублей, то теперь ее концерт обойдется уже в 4,5 миллиона рублей. При этом в новогодние праздники звезда готова выступать за 6 миллионов рублей.

Также Телеграм-канал Baza выяснил, что у Ольги достаточно стандартный райдер. Она просит предоставить ей автомобиль представительского класса, водителя, который не будет докучать ей разговорами, а также номер люкс в пятизвездочном отеле и 15 тысяч рублей на питание. А в гримерке артистка просит ей организовать слабосоленую семгу в обязательном порядке. Для ее команды из 10 человек райдер гораздо скромнее.

Напомним, что на днях разгорелся скандал из-за наряда Бузовой, в котором она выступила на концерте в Уфе. Многие сочли его слишком откровенным. К слову, свои луки телеведущая подбирает себе сама.