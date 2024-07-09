Адвокат Линник о дележке имущества между Алсу и Абрамовым: «Процесс будет не долгим, но интенсивным»

Певица Алсу, решившая развестись с мужем Яном Абрамовым, подала иск в суд на раздел совместно нажитого имущества. По данным СМИ, супруги будут делить, в частности, элитную недвижимость: апартаменты на Ленинградском шоссе в Москве, огромный особняк на Рублевке, коттедж в Крыму и квартиру в центре Лондона.

До этого на слуху у россиян был три года длившийся суд Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Теперь уже бывшие супруги делили 1,5 млрд рублей, вложенные в антиквариат и 12 квартир.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник считает, что Алсу довольно быстро выиграет суд и все совместно нажитое имущество будет поделено между супругами поровну, как это предписывает закон.

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