Адвокат Линник о дележке имущества между Алсу и Абрамовым: «Процесс будет не долгим, но интенсивным»

Певица Алсу, решившая развестись с мужем Яном Абрамовым, подала иск в суд на раздел совместно нажитого имущества. По данным СМИ, супруги будут делить, в частности, элитную недвижимость: апартаменты на Ленинградском шоссе в Москве, огромный особняк на Рублевке, коттедж в Крыму и квартиру в центре Лондона.
До этого на слуху у россиян был три года длившийся суд Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Теперь уже бывшие супруги делили 1,5 млрд рублей, вложенные в антиквариат и 12 квартир.
Адвокат
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«Ни наличие детей, ни факт вероятной неверности супруга на равное распределение долей не влияет. Каждый из супругов имеет право получить 1/2 как от имущества, в том числе акций и денежных средств, так и от долгов, которыми это имущество или бизнес могут быть обременены.
Стоимость всего имущества суду, как правило, помогает установить назначенная и проведенная специализированной оценочной организацией судебная экспертиза. Так что процесс будет, может, и не долгим, но очень интенсивным. Поэтому пожелаю сторонам договориться миром. Тем более что симпатии общества однозначно на стороне милой и воспитанной Алсу», — заявила адвокат в беседе с Teleprogramma.pro.
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