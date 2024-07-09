Муцениеце отправила послание Прилучному: «Все мы иногда ругаемся. Все мы неидеальные»

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она активно играет в кино и выступает в кабаре. При этом актриса растит сына Тимофея и дочку Мию. Недавно она захотела вывезти семью на море. Артистка провела время с мамой, племянницей и наследниками на Кипре. Она делилась кадрами с курорта, где любовалась звездным небом. Звезда решила сделать совместное фото с родными. Она красовалась в платье.

На этот раз Агата поздравила всех с Днем семьи, любви и верности. Она не скрывает, что пока не торопится снова выходить замуж.