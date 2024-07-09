Муцениеце отправила послание Прилучному: «Все мы иногда ругаемся. Все мы неидеальные»

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она активно играет в кино и выступает в кабаре. При этом актриса растит сына Тимофея и дочку Мию. Недавно она захотела вывезти семью на море. Артистка провела время с мамой, племянницей и наследниками на Кипре. Она делилась кадрами с курорта, где любовалась звездным небом. Звезда решила сделать совместное фото с родными. Она красовалась в платье.
На этот раз Агата поздравила всех с Днем семьи, любви и верности. Она не скрывает, что пока не торопится снова выходить замуж.
«Наши дети — лучше чем мы! Я хочу чтоб они верили в семью, любовь и верность! Это я им и дарю! Все мы со своими шороховатостями, все мы иногда ругаемся, все мы неидеальные, но мы самые любимые друг у друга и это важнее всего на свете!
Берегите мам! Берегите отцов, берегите детей, берегите братьев и сестер. обнимите сегодня друг друга и поблагодарите Бога за то, что у нас есть», — написала звезда.
Агата Муцениеце с детьми и родными. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
Поклонники заметили, что дети актрисы выросли. Другие посчитали, что Агата свое послание адресовала Павлу Прилучному. Дело в том, что он недавно подал в суд. Артист требует, чтобы дети выбрали с кем хотят жить. Если Тимофей и Мия решат отправиться к отцу, Муцениеце придется платить алименты.
Напомним, что ранее между бывшими супругами был суд из-за выплат на детей. Агата попросила увеличить алименты, так как 100 тысяч рублей в месяц на ребенка ей не хватало.
Раньше актриса не раз высказывалась в адрес бывшего мужа. Она считает, что так поступать нельзя. По ее мнению, Павлу нужно понять, что алименты тратятся на детей, а не уходят на другие покупки. Она заявила, что если у мужчины родились дети, то он должен нести за них отвественность и делать все, чтобы их жизнь была комфортной.
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