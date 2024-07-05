Детей Агаты Муцениеце вызвали в суд по требованию Павла Прилучного

Павел Прилучный потребовал, чтобы его сын и дочка от Агаты Муцениеце предстали в суде и там озвучили, с кем из родителей им хотелось бы жить.
Стало известно, что накануне состоялось судебное заседание по определению места жительства наследников Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, 7-летней Мии и 11-летнего Тимофея.
Агата Муцениеце на заседание не явилась. Вместе с детьми и родственниками актриса отдыхает на Кипре. Так что, было назначено новое заседание, на 29 августа, которое пройдет с участием Мии и Тимофея.
Павел Прилучный, судя по всему, всерьез намерен отобрать детей у бывшей жены.
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Когда-то Муцениеце и Прилучный выглядели вполне благополучной семьей. Видимо, так было только на фото. Фото: Global Look Press
Сейчас Мия и Тимофей живут с мамой, часть времени проводят в гостях в новой семье Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян.
Агата Муцениеце, недовольная размером алиментов на детей, ранее подавала иск к Павлу Прилучному, требуя увеличить алименты. В ответ Павел Прилучный подал иск по поводу определения места жительства детей. И если ему удастся сделать так, чтобы Мия и Тимофей жили с ним, алименты будет платить уже Агата Муцениеце.
По материалам телеграм-канала Mash
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