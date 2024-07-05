Детей Агаты Муцениеце вызвали в суд по требованию Павла Прилучного

Павел Прилучный потребовал, чтобы его сын и дочка от Агаты Муцениеце предстали в суде и там озвучили, с кем из родителей им хотелось бы жить.

Стало известно, что накануне состоялось судебное заседание по определению места жительства наследников Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, 7-летней Мии и 11-летнего Тимофея.

Агата Муцениеце на заседание не явилась. Вместе с детьми и родственниками актриса отдыхает на Кипре. Так что, было назначено новое заседание, на 29 августа, которое пройдет с участием Мии и Тимофея.

Павел Прилучный, судя по всему, всерьез намерен отобрать детей у бывшей жены.