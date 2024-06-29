К участникам шоу «Последний герой» в лагерь пришел медведь, напугав всех

На канале ТВ-3 начался новый сезон шоу «Последний герой». В этом году съемки прошли на Алтае. Там участников поселили на островах. Их поделили на две команды — «Волков» и «Медведей». С первого дня они столкнулись с проблемами. Им не в чем было готовить, не было даже приборов, которыми можно есть. Участница шоу актриса Ксения Суркова приноровилась варить гречку. Однако члены ее команды были недовольны пресной едой.

Но ночью началось еще более суровое время. Температура упала. А когда начало темнеть, то все испугались, так как услышали рев дикого зверя.

«Я только закрывая глаза и слышу неподалеку: «Ррээ-рррм-эээ», — сказал юморист Дмитрий Конышев. «Рык это какого-то животного, не медведя, или все-таки медведя», — также отметила спортсменка Светлана Мастеркова.

Александр Лось понял, что это медведь. После этого Мастеркова достала свисток, чтобы отпугнуть зверя.

«Это было страшно! Я начала свистеть в свисток, который я взяла в качестве предмета, который можно взять на проект», — пояснила Светлана. «У меня не было абсолютно никаких мыслей кроме о том, что нас просто сожрут. было очень страшно за свою жизнь», — добавил Конышев.

Участники лагеря «Волков» признались, что никто так и не уснул. Потом они рассказали ведущей Ксении Бородиной, что подверглись опасности.