«Негативная энергия врагов находит свою цель в любом случае»: зачем Алсу и Брутян прячут лица своих сыновей

Некоторые российские звезды предпочитают не публиковать фото своих маленьких детей. Например, певица Алсу показала лицо сына Рафаэля, только когда ему исполнилось уже семь лет. По случаю дня своего рождения Алсу разметила в соцсетях семейное фото. Сына она держала на руках, поэтому был виден только его профиль. Поклонники отметили, что Рафаэль растет копией своего отца, Яна Абрамова.

Актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный тоже старались не показывать маленького сына Микаэеля. Брутян перестала скрывать лицо малыша, когда ему уже исполнился год. Она опубликовала видео, на котором сын лежит в корзинке вполоборота.

Возможно, звездные мамы считают, что завистники могут навредить малышам, используя их фото. Однако, как отметил эзотерик Илья Шенгелия , негативная энергия недоброжелателей способна навредить человеку и без использования фотографии.

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