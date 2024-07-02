«Негативная энергия врагов находит свою цель в любом случае»: зачем Алсу и Брутян прячут лица своих сыновей

Некоторые российские звезды предпочитают не публиковать фото своих маленьких детей. Например, певица Алсу показала лицо сына Рафаэля, только когда ему исполнилось уже семь лет. По случаю дня своего рождения Алсу разметила в соцсетях семейное фото. Сына она держала на руках, поэтому был виден только его профиль. Поклонники отметили, что Рафаэль растет копией своего отца, Яна Абрамова.
Актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный тоже старались не показывать маленького сына Микаэеля. Брутян перестала скрывать лицо малыша, когда ему уже исполнился год. Она опубликовала видео, на котором сын лежит в корзинке вполоборота.
Возможно, звездные мамы считают, что завистники могут навредить малышам, используя их фото. Однако, как отметил эзотерик
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«Негативная энергия, которая исходит от завистников или врагов, находит свою цель в любом случае, по фото или без фото. Но обычно у таких известных людей установлена защита от негативных энергий, либо ее поставил специалист, либо она уже изначально идет по роду. Маленькие дети — важная часть личной жизни, поэтому показывать их или нет — это личный выбор каждого родителя», — пояснил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
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