«Зепюр «охраняет» Павла»: об отношениях Прилучного и Брутян рассказал профайлер Филатов

В то, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян больше играют на камеру, чем живут, заговорили еще до того, как они поженились. Уж очень сильно отношения «мажора» с красоткой родом из Армении отличались от тех, что были в браке с Агатой Муцениеце.

И даже в то, что они по-настоящему поженились, люди поверили далеко не сразу. Актер вдруг стал показывать свою любовь публично, открыто демонстрируя ее в Сети и на светских мероприятиях, чего не наблюдалось ранее.

Но даже спустя полтора года после заключения брака артиста находятся те, кто ждет не дождется крушения этого союза. Ведь Павла Прилучного его первая жена не раз обвиняла в абьюзе и даже рукоприкладстве.

Сайт Teleprogramma.pro попросил профайлера, основателя Академии профайлинга Алексея Филатова оценить выход Павла Прлучного и Зепюр Брутян в свет и определить, есть ли в их отношениях что-то нездоровое, то, что было в прошлом браке «мажора».

«Нет, признаков абьюза здесь не видно. Напротив, заметно, что сама Зепюр по своей инициативе без принуждения и давления «охраняет» Павла, сама берет его за руку, держит и находится рядом. В целом Павел, конечно, слегка склонен к доминированию, но либо его сейчас нет и оно не выражено, либо Зепюр все устраивает и она сама его держит и «маркирует» как «это мое», — прокомментировал эксперт.