Пригожин заявил, что Пугачева не должна была уезжать из России: «Держать эту планку первой леди»

Алла Пугачева является известной исполнительницей. В свое время она собирал полные залы зрителей. Но в 2022 году артистка уехала из России с семьей. Из-за этого ее стали критиковать друзья и коллеги. Алла Пугачева не раз нелестно отзывалась о россиянах.

О поступке Пугачевой высказалсяпродюсер Иосиф Пигожин, который стал героем передачи «Завтрак со звездой» Александра Добровинского.

«Она не должна была покидать эту страну. Она должна была здесь жить, вести за собой людей, поклонников, держать эту планку первой леди, в отрасли первой леди. Мы же этого не отрицаем. Я не знаю, кто ее советчики. Конечно, обидно, когда ты достигаешь таких вершин и потом просто покидаешь родину, и потом оттуда что то говоришь. Это не совсем правильно. Ее это точно не касалось», – высказался Иосиф Пригожин.

Он напомнил, что на родине Алла Борисовна имела большой авторитет. По его словам, к ней на поклон приходили многие влиятельные люди.

«Вы пользовались всеми благами», – подчеркнул Пригожин.

«Наряду со всеми выкриками, которые они делают, это не делает их большими. Это делает их маленькими», – добавил он.