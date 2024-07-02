Сын Барыкина заявил, что не плакал по уехавшим в Израиль Пугачевой и Макаревичу*

За последние два года многие артисты уехали из России. Алла Пугачева и Андрей Макаревич* живут в Израиле. Они предпочли покинуть свою родину. Этот поступок многих расстроил. Даже друзья осуждали их. На этот раз ситуацию прокомментировал сын известного исполнителя Александра Барыкина Георгий. В свое время Алла Пугачева на себя взяла все заботы об установке памятника на могиле Александра Барыкина, который умер в 2011 году. Они в свое время вместе были в ВИА «Веселые ребята».

Но теперь старший сын Александра Барыкина подверг критике тех звезд, которые уехали из страны.

«Я по ним особо не плакал. Совершено инфантильное поведение. Впрочем, уехали — и пускай, это их выбор. Но считаю подлым хаять свою родину. Притом, что в России их, думаю, никто и не преследует», — высказался он.

По его мнению, никто уехавших звезд не ущемляет. Георгий вспомнил, как из-за бывшего мужа Аллы Борисовны Филиппа Киркорова его упрекнул отец. Он пошутил в адрес певца, а Александр пояснил, что этот человек любит свою работу, пишет NEWS.ru.

Напомним, что недавно Алла Пугачева приехала в Юрмалу. Она проводит время с семьей на курорте. По некоторым данным, у 75-летней артистки есть проблемы со здоровьем.

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