Ольга Зарубина заявила, что Алла Пугачева проигрывает ей по вокалу: «Голос в одну октаву»

Алла Пугачева давно стала известной персоной. Она регулярно выступала в молодости. В свое время артистка смогла заработать целое состояние. Примечательно, что в этом году она впервые за долгое время выпустила новые песни. Многие отмечают, что голос у нее уже не тот. Якобы из-за пагубной привычки певица испортила связки и теперь просто хрипит

А Ольга Зарубина уверена, что у Аллы Борисовны не было выдающегося вокала. Она отметила, что певица покоряла публику совсем не пением, а драматургией.

«В моем понимании вокал – это соответствующий диапазон. Потому что голос — это тембр, где есть нижние тона, средние, верхние. И ты должен уметь пользоваться всеми этими регистрами, чтобы у голоса были разные краски. У Пугачевой голос в одну октаву был, а у меня — две с половиной октавы», — заявила Ольга.

По ее мнению, у Примадонны голос также мог испортиться из-за пристрастия у пагубной привычке. Также на отметила, что на голос может влиять болезнь. Но звезда уверена, что вокалом Пугачева никогда не могла похвастаться, пишет «АиФ».