Сысоева — о поступке Бони: «Спекулирует на смерти моей мамы, чтобы пропиарить свой очередной курс»

Надежда Сысоева редко участвует в телевизионных шоу. Но в этом году она снялась в проекте «Выжить в Дубае». Актриса не знала, что туда поедет и ее бойфренд Саша Стоун. С первых дней у нее возникли напряженные отношения с Викторией Боней. Сначала светская львица отказалась спать в палатке с парнями и ее удивило, что пары выбрали себе по отдельным палаткам, а не решили поделиться по гендерному признаку.

Также Боня стала единственной, кто не проголосовал против Анны Седоковой, у которой случился конфликт с Сысоевой. На днях именно жительница Монако объявила, что Сысоева рассталась со Стоуном уже после первой серии шоу.

Накануне Надежда решила прервать молчание. Она рассказала, что на шоу не было сценария, поэтому зрители увидели настоящие эмоции участников.

«Когда ты приходишь в любой телевизионный проект, у тебя есть несколько путей. Вариант первый – ты выбираешь роль жертвы. Это бедная овечка, которую все пинают, никто не боится и зритель ее жалеет. Второй вариант, более сложный – роль антигероя, который прессует эту бедную овечку. Из-за этого зритель так его ненавидит. Есть еще третий вариант – ты Мамаев. Но я не Мамаев, поэтому все произошло именно так. Проект, где я была бедной овечкой, где меня никто не боялся, пинали и меня все жалели, на ТНТ у меня уже был. Поэтому лично для себя я выбрала другую роль», – заявила актриса.

Она намекнула, что Боня была той самой овечкой. Потом Сысоева прокомментировала выпады звезды в ее сторону. Ей не понравилось, что светская львица рассказала всем, что у нее умерла мама.

«Это очень интересное наблюдение за людьми, которые на камеру на проекте топят за добро, человечность, духовность, а в жизни за проектом, первое – спекулирует на смерти моей мамы, привлекая тем самым зрителей на свою страницу, чтобы просто пропиарить свой очередной курс на смерти чужого человека, на горе моей семьи. Разве это человечно? По-моему, это дно», – высказалась Надя Сысоева.