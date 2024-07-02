Виктория Боня поймала Джигана на лжи на шоу «Выжить в Дубае»: «Он начал на меня орать»

Виктория Боня приняла участие в шоу «Выжить в Дубае». С первых выпусков у нее не сложились отношения с членами своей команды. Она стала конфликтовать с Надеждой Сысоевой и Сашей Стоуном. Также у нее оказались напряженные отношения с Джиганом, который приехал на шоу с женой Оксаной Самойловой. Выяснилось, что в эфире не показали разговор, который случился у Бони с рэпером, где она его поймала на лжи.

По ее словам, перед испытанием в третьей серии, где им нужно было стрелять, у нее был диалог с Джиганом. Тогда они поконфликтовали, но это оказалось за кадром.

«Это потому, что я их встретила и сказала: «Привет! Денис, следующий идешь ты? Ты говорил, что ты пойдешь». А он: «Я такого не говорил, ты врешь!» Я не вру никогда, особенно тогда, когда говорю публично! Денис, я могу поклясться своим ребенком, а ты можешь поклясться своими детьми? Он начал на меня орать, потому что я его просила. Ты врешь!» — пояснила Боня.

Также Боню удивило поведение Торнике Квитатиани, который слышал слова рэпера, но ничего не сказал. Она добавила, что у нее нет негатива к Самойловой, хоть ее муж и повел себя некрасиво.

«Джигану я в глаза сказала: «У тебя яйца перепелиные. Ты не можешь подтвердить то, что ты говорил». Для меня он не авторитет. Но это вырезали», — поделилась звезда в соцсети.

В этой серии Виктория Боня также навлекла на себя гнев, когда во время голосования оказалась единственной, кто нарушил договоренности. Она не стала голосовать против Анны Седоковой, как всегда договорились. За это ее осудил Джиган.