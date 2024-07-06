Сысоева ответила Седоковой: «Свою популярность теряешь ты и держишься за эту минуту эфира»

Надежда Сысоева приняла участие в шоу «Выжить в Дубае». Это привлекло к ней много внимания. На проекте она оказалась с возлюбленным Сашей Стоуном. Они сразу объединились с другой парой – Джиганом и Оксаной Самойловой. У актрисы случились конфликты с Викторией Боней, а также с Анной Седоковой, которая лишь один эфир продержалась в шоу.

Примечательно, что Сысоева приревновала к певице своего бойфренда. Она публично заявила о том, как Седокова флиртовала со Стоуном. А на днях появилась информация, что Стоун расстался с актрисой. Анна отреагировала на новость, заверив, что это было ожидаемо. Она считает, что блогер это сделал, так как рейтинг Нади стал падать.

Теперь звезда Comedy Woman прокомментировала ситуацию. Она едко ответила певице. По словам Сысоевой, Анна Седокова совершила такой некрасивый поступок, который теперь все хранят в тайне, чтобы брак артистки с Янисом Тиммой не разрушился.

«Сейчас мы идем ей навстречу, чтобы никак не спровоцировать ее мужа на очередной развод. Комментирует в очень некрасивом ключе мои личные отношения и поддерживает комментарии типа: «Саша бросил меня, потому что я стала терять свою популярность». Анна, свою популярность теряешь ты и держишься за эту минуту эфира, как за последний **** (мужское достоинство). А моя популярность только набирает обороты. Я тебе напомню, что у тебя было три минуты очень странного эфира, а для меня это всего лишь третий выпуск. Смекаешь? Мне кажется, что Аня просто озвучила мысли своего мужа перед тем, как он задумал с ней расстаться. Но мы это не обсуждаем, мы ведь хорошие люди», – поделилась Надежда в соцсети.