Седокова о расставании Стоуна с Сысоевой: «Было понятно, что он ее бросит сразу же»

Саша Стоун недавно стал участником шоу «Выжить в Дубае». Он туда приехал с Надей Сысоевой, с которой не так давно стал встречаться. Примечательно, что на проекте актриса проявила себя с новой стороны. Она стала конфликтовать с Викторией Боней и пытаться ее выгнать с шоу. Потом Надя приревновала бойфренда к Анне Седоковой, которую довела до слез. В итоге певица ушла с проекта. За эту ситуацию Стоуну было стыдно.

А на днях появились слухи, что он расстался с Надей. На открытии кафе его заметили с новой девушкой. Когда Седокова об этом узнала, то не удивилась.

«Было понятно, что он ее бросит сразу же как только ее рейтинги полетят вниз. И бороться нужно было не со мной, поливая меня грязью, а с собой. Девочки никогда не позволяйте, чтобы парни делали с вами это. Цените себя. Ни одна болезненная любовь не стоит потери уважения к себе и беготни за парнем», — высказалась певица.

Пока сама Сысоева никак не комментирует ситуацию. А Стоун заявил, что это все неправда.