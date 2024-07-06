Сысоева заявила, что участники «Выжить в Дубае» умалчивают о поступке Седоковой: «Поможем Ане сохранить ее брак»

Надежда Сысоева вместе с Сашей Стоуном стали участниками шоу ТНТ «Выжить в Дубае». Но там у Нади не раз возникали конфликты с другими героями звездной команды. Когда в проект пришла Анна Седокова, то актриса ее приревновала к своему бойфренду. Уже после первого голосования певица Анна Седокова покинула шоу.

А недавно стало известно, что Стоун расстался с Сысоевой. Сама она несколько дней хранила молчание. Оказалось, что артистка переживала смерть мамы. Но потом она ответила всем своим обидчикам. Надежда намекнула, что Анна предала мужа, и он даже задумался о разводе, но участники шоу пока не разглашают ее тайну.

«Никакого конфликта у нас не было. И в начале выпуска вы можете видеть, как я поддерживаю ее, держу за ручки, очень дружелюбно к ней настроена, на интервью говорю ей комплименты, которые потом почему-то перевернули в ревность, зависть, что абсолютно не является правдой. Далее Аня совершает несколько поступков, за которые получает осуждение всех членов звездной команды, и уходит с проекта. Эти поступки мы не собираемся по-прежнему освещать в Интернете, потому что мы с ребятами решили, что окей, мы побудем козлами отпущения эту недельку, но тем самым поможем Ане сохранить ее брак. Но, к сожалению, Аня наглеет, абсолютно не ценит то, что мы пошли ей навстречу и не раскрываем всех моментов, которые произошли за кадром», – поделилась звезда.