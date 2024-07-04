Нюша и Игорь Сивов отказались от примирения во время развода

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, минувшей весной подала на развод. Она призналась, что рассталась с Игорем Сивовым. Певица рассказала, что у них возникали разные проблемы. Она даже около года жила с ним в свободных отношениях, но это не помогло им сохранить брак. 3 июля состоялось первое заседание суда по этому делу. Им предложили два месяца на примирение, но они отказались от примирения.

Теперь у Нюши будет месяц, чтобы окончательно обдумать развод. А уже через две недели будет суд, на котором им предстоит решить, с кем будут жить дети: пятилетняя Серафима-Симба и четырехлетний Саффрон, пишет Телеграм-канал Mash. Скорее всего, состоится развод. Артистка отмечает, что у нее нет претензий к бывшему возлюбленному. Им удалось расстаться друзьями.

Напомним, что Нюша семь лет прожила в браке с Сивовым. Она первое время демонстрировала идиллию. А после рождения сына певица призналась, что пережила измену мужа.