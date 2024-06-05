Почему Нюша отдала детей мужу — Анна Калашникова: «Дает возможность устроить личную жизнь»

Певица Нюша в конце мая подала на развод с мужем Игорем Сивовым. А в интервью на канале Лауры Джугелия Fametime TV она призналась, что оставила сына и дочь в Дубае, где проживает ее супруг.
Певица заявила, что дочь Симба уже учится в Эмиратах и так удобнее для всех. А своих наследников она просто систематически навещает между концертами в России.
Певица и актриса Анна Калашникова призналась сайту Teleprogramma.pro, что не смогла бы жить вдали от сына, ей хочется видеть ребенка рядом всегда. Однако заявила, что не осуждает Нюшу, которая вправе поступать так, как удобно ее семье.
«Я считаю, что это дело Нюши и ее бывшего мужа Игоря. Если их обоих устраивает, что дети живут у мужа, то почему бы нет. Значит, на то есть свои основания. Видимо, супруг дает возможность Нюше устроить личную жизнь. Девушке с двумя детьми это сделать непросто. А мужчине намного проще», — сказала Анна Калашникова.
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Анна Калашникова. Фото: предоставлено А. Калашниковой
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