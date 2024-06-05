Почему Нюша отдала детей мужу — Анна Калашникова: «Дает возможность устроить личную жизнь»

Певица Нюша в конце мая подала на развод с мужем Игорем Сивовым. А в интервью на канале Лауры Джугелия Fametime TV она призналась, что оставила сына и дочь в Дубае, где проживает ее супруг.

Певица заявила, что дочь Симба уже учится в Эмиратах и так удобнее для всех. А своих наследников она просто систематически навещает между концертами в России.