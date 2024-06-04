Нюша пыталась спасти брак, предложив свободные отношения: «В нашем случае это не сработало»

Нюша семь лет была в отношениях с Игорем Сивовым. Они воспитывали дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Но после второй беременности певица рассказала, что пережила измену. Подробностей она не стала раскрывать. А этой весной артистка объявила о разводе.

В интервью Лауре Джугелии она рассказала, что не чувствовала себя счастливой. При этом звезда отметила, что каждый имеет право на ошибку, и измена дала им с мужем определенную точку роста.

«В какой-то момент мы просто дали друг другу больше свободы. Мы договорились, что о свободных отношениях. И я думаю, что это был этап, накануне которого мы были готовы уже разойтись. Это случилось около года, а может и полтора года назад. У нас были разные этапы в отношениях, разные эксперименты, в том числе свободные отношения. Мы пробовали разные стратегии. В какой-то моменты мы были морально к этому готовы», — пояснила Нюша.

Когда Лаура спросила ее, будет ли в будущем певица снова строить свободные отношения, то она не смогла дать точный ответ.

«В нашем случае это не сработало положительно, потому что это просто не сработало», — высказалась артистка YouTube-шоу FAMETIME TV.

По словам Нюши, она не знает, как ей будет комфортно в новых отношениях, поэтому пока певица не может сказать, будет ли снова прибегать к стратегии свободных отношений.