Саша Стоун прокомментировал слухи о появлении новой девушки: «Не верьте»

Саша Стоун является известным блогером. Он не так давно стал встречаться с Надей Сысоевой. Для него это первые отношения после тяжелого расставания с Валей Карнавал. Пара побывала на шоу «Выжить в Дубае». Многие посчитали, что это может плохо закончится, так как в таких условиях люди проявляют себя по-разному. Сысоева стала конфликтовать с другими участниками, а также приревновала бойфренда к Анне Седоковой. Накануне появились слухи, что пара распалась.

На открытии кафе в Москве Стоуна заметили в компании новой девушки. Паблики стали сообщать, что у него теперь новая возлюбленная. Однако представительница блогера объяснила, что он был там с друзьями.

«Александр был на данном мероприятии с двумя своими близкими друзьями и невестой одного из них. Информация, опубликованная в Telegram-каналах, не достоверна», — заявила она, пишет «СтарХит».

Сам Александр также записал видеообращние, в котором посмеялся над сплетнями. Он заверил, что этому нельзя верить. Примечательно, что о расставании с Сысоевой высказываться блогер не стал.

«Читаю новости. Настроение поднимается с каждой минутой. За вчера мне успели придумать новую девушку и задолженности. Будем разбираться по порядку, но, конечно, ни того, ни того у меня нет. Не верьте СМИ, не верьте желтой прессе», — заявил он.

Напомним, что накануне появилась информация, что блогер должен налоговой почти миллион рублей.