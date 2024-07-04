Стас Пьеха признался, что изменял своим девушкам: «У меня был дурной период»

Стас Пьеха является не только известным певцом, но и завидным холостяком. Он уже давно развелся с Наталией Горчаковой, которая родила от него сына Петра. Певец не скрывает, что у него были пагубные зависимости, от которых он долго не мог избавиться. При этом он в новом интервью рассказал, что с 19 лет был в отношениях. Между его романами был максимум месяц перерыва. Теперь артист взял паузу и решил пожить для себя некоторое время.

43-летний артист на YouTube-канале FAMETIME TV открыто признался журналистке Лауре Джугелие, что ранее изменял своим девушкам.

«Где-то с 18 лет до 42 я почти всегда был в отношениях. Может, один месяц был свободен. Я ни разу не уходил из одних отношений в другие, но при этом изменял. У меня даже был дурной период, когда попадал в какие-то множественные отношения», — заявил Пьеха.

По его словам, все рушилось, когда девушки узнавали о предательстве. Певец не теряет надежду, что встретит человека, с которым ему будет максимально спокойной.