«Для отношений совсем непригоден!»: Стас Пьеха сообщил о своих планах на личную жизнь

Исполнитель Стас Пьеха рассказал подробности о своей личной жизни.
Пьеха опроверг то, что находится в поиске возлюбленной. В личном микроблоге Пьеха признался, что не готов к серьезным отношениям.
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«Да и к тому же, я для отношений совсем непригоден! Особенно для продолжительных. Так что набор в группу окончен, расходимся… конечная», – заявил Стас Пьеха.
Напомним, Стас Пьеха был женат на модели Наталье Горчаковой. В сентябре 2014 года произошла их свадьба в Испании. Пара рассталась спустя два года. У них есть общий сын Петр.