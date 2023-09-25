«Для отношений совсем непригоден!»: Стас Пьеха сообщил о своих планах на личную жизнь

Исполнитель Стас Пьеха рассказал подробности о своей личной жизни.

Пьеха опроверг то, что находится в поиске возлюбленной. В личном микроблоге Пьеха признался, что не готов к серьезным отношениям.

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