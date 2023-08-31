Стас Пьеха вышел в свет и раскрыл подробности своей таинственной госпитализации

Но еще в июле его выписали. А в последний день лета Пьеха появился в Кремлевском дворце, где прошел концерт ко Дню знаний. Он выглядел элегантно в костюме в полоску и белой рубашке. Артист выглядел полностью здоровым и бодрым. На мероприятии побывал корреспондент Teleprogramma.pro.

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