Стас Пьеха вышел в свет и раскрыл подробности своей таинственной госпитализации

Стас Пьеха уже давно стал популярным исполнителем. Многие его знают еще со времен «Фабрики звезд». Артист продолжает давать концерты. Он не скрывает, что в юном возрасте побывал в клинике, где лечили от пагубной зависимости. Теперь певец следит за своим здоровьем. Однако этим летом его госпитализировали с подозрением на инфаркт.
Но еще в июле его выписали. А в последний день лета Пьеха появился в Кремлевском дворце, где прошел концерт ко Дню знаний. Он выглядел элегантно в костюме в полоску и белой рубашке. Артист выглядел полностью здоровым и бодрым. На мероприятии побывал корреспондент Teleprogramma.pro.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Стас Пьеха. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Стас рассказал, что же произошло во время его таинственной госпитализации.
«Сердце болело, но инфаркта не было», – признался артист.
Он уже готовится отвести сына Петра, которому девять лет, 1 сентября учиться.
«Сын в школу в Пушкине пойдет. Это удобнее территориально», – поделился Пьеха.