Стас Пьеха вышел в свет и раскрыл подробности своей таинственной госпитализации

Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Певец появился в Кремле на концерте, приуроченном ко Дню знаний.

Стас Пьеха уже давно стал популярным исполнителем. Многие его знают еще со времен «Фабрики звезд». Артист продолжает давать концерты. Он не скрывает, что в юном возрасте побывал в клинике, где лечили от пагубной зависимости. Теперь певец следит за своим здоровьем. Однако этим летом его госпитализировали с подозрением на инфаркт. 

Но еще в июле его выписали. А в последний день лета Пьеха появился в Кремлевском дворце, где прошел концерт ко Дню знаний. Он выглядел элегантно в костюме в полоску и белой рубашке. Артист выглядел полностью здоровым и бодрым. На мероприятии побывал корреспондент Teleprogramma.pro.

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Стас Пьеха. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Стас рассказал, что же произошло во время его таинственной госпитализации. 

«Сердце болело, но инфаркта не было», – признался артист. 

Он уже готовится отвести сына Петра, которому девять лет, 1 сентября учиться. 

«Сын в школу в Пушкине пойдет. Это удобнее территориально», – поделился Пьеха. 

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