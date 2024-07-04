Семенович отказалась верить, что ее возлюбленный избивал жену: «Не могу себе представить»

Анна Семенович уже давно стала популярной певицей. При этом ей трудно найти достойного мужчину, чтобы построить семью. Но недавно она стала появляться на публике с новым возлюбленным. Она скрывала его личность, но потом жена узнала Дениса. Оказалось, что у него есть семья в Германии. Его супругу зовут Марина и она растит его детей. По словам жены бизнесмена, он обладает домом взятым в кредит и логистическими центрами, которые сдает в аренду.

Марина считает, что Анне его нужно опасаться, так как, скорее всего, он просто ее использует. Потом жена Дениса рассказала, что он регулярно на нее поднимал руку, держал в страхе и даже угрожал, когда она узнала о его измене.

Семенович верить ей отказалась. Она заподозрила, что Марина врет.

«Конечно, это неправда. Не могу себе представить, что у Дениса даже в мыслях могло возникнуть желание поднять руку на женщину. Он настолько добрый, галантный и обходительный. Сами подумайте: зачем женщине жить 15 лет с мужчиной, который ее якобы бьет и обижает? Это просто самой себе противоречить. Как вы себе представляете, что такой сильный человек поднимет руку на женщину? Это просто невозможно!» — цитирует звезду Телеграм-канал «Светские хроники».

Напомним, ранее Анна заморозила яйцеклетки. Она не скрывает, что хочет завести детей. Певца всегда искала для себя состоятельного и заботливого мужчину.