Анна Семенович высказалась об обвинениях в романе с женатым мужчиной: «Это сложная история»

Анна Семенович давно выступает на сцене. Она не раз признавалась, что ей нужен интересный и состоятельный мужчина. Певица иногда рассказывала о своих романах. Недавно она стала говорить, что у нее появился возлюбленный. Артистка скрывала его личность, но в кадр попадала то его рука, то часть наряда.

В итоге с помощью соцсетей этого мужчину узнала жена Марина. Она рассказала, что вместе с сыном живет в Германии. По ее словам, избранник певицы владеет только логистическими центрами в России, которые сдает в аренду, а вся недвижимость в Германии у него куплена в кредит.

Она также отметила, что муж переводит ей в месяц 2000 евро.

«Подозреваю, что "богатый жених" живет у Семенович и ездит на ее машине. Разводиться, к слову, он не собирается, и на Анне жениться тоже», — заявила Марина.

Анна не стала молчать. Она решила прояснить ситуацию. Певица подтвердила, что строит отношения с Денисом. По ее словам, знакомство произошло год назад, когда он уже начал разводиться с супругой и не состоял с ней в любовных отношениях.

«На момент знакомства, это было где-то чуть больше года назад, его с бывшей женой связывали чисто юридические отношения. Они уже не жили в браке, так как его жена и ребенок живут в Германии, в Европе бракоразводные процессы занимают очень много времени. Это сложная история. И сейчас он у них идет. Я надеюсь, скоро это все разрешится», — пояснила Семенович.