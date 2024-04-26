Почувствовавшая себя плохо Семенович поехала в больницу Сочи: «Все время хочется спать»

Анна Семенович отправилась в Сочи по рабочим вопросам. После прибытия в отель певица поделилась, что уже несколько недель не может избавиться от изнуряющего «дикого кашля» и постоянного желания поспать. Она призналась, что, несмотря на прием антибиотиков, ее состояние остается неизменно плохим. По этой причине Семенович приняла решение пройти медицинское обследование в Адлере.

Компьютерная томография легких выявила у артистки пневмонию. Медицинские специалисты настоятельно рекомендовали ей оставаться в номере и соблюдать постельный режим. Певицу огорчил тот факт, что она не сможет в полной мере насладиться приятной погодой на курорте. Персонал отеля подбадривал ее чаем и пирожными, однако она приняла решение вернуться домой для продолжения лечения.

«Буду делать ингаляции, пить антибиотики <…> У меня дикая слабость, мне все время хочется спать, у меня безумный кашель, меня от него просто тошнит», — рассказала звезда.

Семенович упоминала и о другом своем заболевании. Оно не дает ей похудеть. Для решения этой проблемы она обратилась за помощью к эндокринологу. В результате обследования у нее обнаружили болезнь, характеризующуюся недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы.

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