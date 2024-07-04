Саша Стоун расстался с Надей Сысоевой и появился в кафе с другой девушкой

Саша Стоун в начале этого года спровоцировал слухи о романе с Надеждой Сысоевой. Потом он подтвердил, что они вместе. И хоть пара едва не рассталась, потом блогер заявил, что после откровенного разговора уверен, что они подходят друг другу. Но потом Стоуна позвали на шоу «Выжить в Дубае», куда также позвали и его девушку.

И этот проект отрыл их с новой стороны. Сысоева приревновала бойфренда к Анне Седоковой. Примечательно, что певицу в итоге выгнали из шоу. Но Саше было стыдно за Надю, которая стала гримасничать и высказывать негатив.

И теперь стало известно, что они расстались. После съемок шоу Стоун вернулся в Москву. Его накануне заметили в кафе, куда он пришел с новой девушкой. Об этом пишет телеграм-канала «Светские крошки LIVE».

На пост отреагировала Седокова, которая считает, что это произошло потому, что рейтинг Сысоевой после шоу стал падать. Она уверена, что Саше интересны только популярные девушки.

Напомним, что ранее у него был роман с Валей Карнавал. Блогерша его бросила в день рождения.