Жена возлюбленного Анны Семенович заявила, что он абьюзер: «На пол-лица был синяк»

Анна Семенович уже давно мечтает о детях и семье. Найти достойного мужчину певице оказалось сложно. Но недавно она стала появляться на отдыхе и разных мероприятиях с новым возлюбленным. Артистка предпочитала его личность скрывать. Но его узнала женщина Марина, которая заявила, что это ее муж Денис. Она пояснила, что живет в Германии с детьми. Вскоре выяснилось, что это правда. Анна заявила, что просто развод между супругами долго длится, но они давно не вместе.

Марина сразу отметила, что у него вся недвижимость взята в кредит. Он владеет в России логистическими центрами, которые сдает в аренду. По мнению женщины, он хочет нажиться на Семенович. А теперь жена Денис сделала громкое признание, что он поднимал на нее руку.

«Это человек-абьюзер. Я жила в постоянном страхе, он меня периодически бил. Один раз избил так, что на пол-лица был синяк. Когда все вскрылось с изменой, начал угрожать: если я расскажу что-то прессе, он не будет давать нам с ребенком денег и отберет у меня сына. Или вообще закроет меня в психушку», — высказалась Марина, пишет Телеграм-канал «Светские хроники».

Примечательно, что верить ей Анна не хочет. Она уверена, что женщина просто наговаривает на мужа из-за обиды.