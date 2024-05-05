Семенович о Пасхе: «Даже в советские времена моя бабуля собирала всех, и мы отмечали этот светлый день»

Известная российская певица и актриса Анна Семенович поделилась своими традициями празднования Пасхи. Она отметила, что с детства любит этот праздник и отмечает его каждый год. В детстве, благодаря своей бабушке, Анна привыкла к традиционному празднованию Пасхи, которое включало в себя приготовление главных пасхальных блюд и обязательное наличие домашнего кулича.

«Даже в советские времена моя бабуля собирала всех, и мы отмечали этот светлый день», - отметила Анна Семенович.

Анна Семенович подчеркнула, что традиция печь куличи самостоятельно сохранилась у нее и по сей день. Однако в этом году она решила внести полезные изменения в традиционный рецепт. Сейчас артистка активно занимается своим здоровьем и фигурой, поэтому она выбрала рецепт кулича из ржаной муки грубого помола, который является неотъемлемым компонентом полезной выпечки.

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Анна Семенович считает, что важно сохранять традиции, но при этом не забывать о своем здоровье и благополучии. Она уверена, что даже в праздники можно наслаждаться вкусной едой, не забывая о балансе и пользе для организма.

По материалам MK.RU