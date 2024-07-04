Саша Стоун задолжал налоговой почти миллион рублей

Саша Стоун занимается спортом и развивает свой блог. После романа с Валей Карнавал его популярность выросла. Он стал сниматься в сериалах и чаще посещать телевизионные проекты. Его гонорары стали больше. Однако он забыл про налоги. 4 июля стало известно, что Саша должен ФНС почти миллион рублей. Ему выставили счет на 876 тысяч рублей.

Если блогер не погасит долг, то ему могут заблокировать банковские счета, а также запретить выезд за границу.

Пока Стоун не погасил свой долг. Телеграм-канал Shot отмечает, что сам блогер не знал про долг и заверил, что совсем недавно проверял счета и все было нормально.

Напомним, что Саша недавно ездил в ОАЭ на съемки. Он стал участником «Выжить в Дубае».