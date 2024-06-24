Кристина Орбакайте устроила сюрприз для дочки в честь окончания шестого класса в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Она регулярно ездит в США, где ее муж Михаил Земцов ведет бизнес. Также у пары есть недвижимость в Америке. Там учится ее дочка Клавдия. Она ходит в престижную школу в Нью-Йорке.

И накануне 12-летняя наследница певицы окончила шестой класс. Артистка забрала внучку Аллы Пугачевой, чтобы устроить ей сюрприз. Они запечатлелись вместе в машине. У Клавдии с собой была коробка. Она была рада окончанию учебного года.