Кристина Орбакайте устроила сюрприз для дочки в честь окончания шестого класса в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Она регулярно ездит в США, где ее муж Михаил Земцов ведет бизнес. Также у пары есть недвижимость в Америке. Там учится ее дочка Клавдия. Она ходит в престижную школу в Нью-Йорке.
И накануне 12-летняя наследница певицы окончила шестой класс. Артистка забрала внучку Аллы Пугачевой, чтобы устроить ей сюрприз. Они запечатлелись вместе в машине. У Клавдии с собой была коробка. Она была рада окончанию учебного года.
Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
«Шестой класс позади! По этому поводу посетили мюзикл "The Outsiders"», — написала Кристина.
На другом фото, сделанным в театре, Клавдия выглядела грустной. По всей видимости, она устала от учебы. А вот Орбакайте улыбалась, проводя время с наследницей. Поклонники отметили, что дочка певицы повзрослела. Многие считают, что она растет копией отца.
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Кристина Орбакайте с дочкой посетила мюзикл. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
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