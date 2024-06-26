Алла Пугачева на Кипре чувствовала себя плохо и почти не выходила из дома

Алла Пугачева в апреле отметила свое 75-летие. Она не стала устраивать большого праздника. Однако певица выпустила несколько новых песен. Она неожиданно снова захотела зарабатывать вокалом. Это спровоцировало слухи о том, что у нее финансовые проблемы после переезда в Израиль. Якобы у Аллы Пугачевой стали заканчиваться деньги. Весной она перебралась на Кипр, где у нее есть свое жилье. Туда даже прилетел брат шоумена Максима Галкина* Дмитрий. Знакомые Примадонны заявили, что у нее проблемы со здоровьем, поэтому из дома она практически не выходит.

«Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем «гнезде». Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару, поэтому в ближайшее время Алла планирует переехать с детьми в Юрмалу», - рассказали KP.RU в окружении Пугачевой.

К слову, в день рождения мужа певица все же вышла в свет. 18 июня Алла Пугачева посетила ресторан. Судя по всему, после мероприятия Алла Пугачева отправилась в Юрмалу, где любит проводить лето из-за прохладного климата. Также в конце июня подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле там устроит свой фестиваль. Обычно звезда посещает это мероприятие.

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