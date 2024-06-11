Уехавшая за границу Алла Пугачева из-за нехватки денег готова начать работать

Алла Пугачева с 2022 года решила жить за границей. Она предпочла перебраться в Израиль. Певица первое время занималась только воспитанием детей: Лизы и Гарри. На себя заработки взял ее муж Максим Галкин*. Он дает концерты в Европе, а также в Америке и Австралии. Однако порой его выступления отменяются. Не все с теплом воспринимаю тех, кто покинул Россию в трудное время. А недавно Пугачева стала зарабатывать. Она выпустила альбом с песнями, которые исполнила на концерте в Кремле несколько лет назад. Также артистка записала несколько новых треков.

Целых пять лет Примадонна не занималась творчеством. Это навело поклонников звезды на мысль, что у нее плохо с финансами, так как жить за границей — дорогое удовольствие. Ко всему прочему, певица весной была на Кипре, а теперь улетела в Юрмалу. Из-за климата у нее начались проблемы со здоровьем. У нее отекают ноги. Раньше она много гуляла, а потом жители Кипра перестали ее встречать на улице.

А на днях стало известно, что Алла Борисовна теперь готова снова работать и выступать на сцене. Пранкер-журналист Сорян вывел артистку на чистую воду. Он позвонил ее директору и предложил выступить звезде на корпоративе на 100 млн рублей.

«Раньше директора Пугачевой сразу бросали трубки, когда слышали подобные предложения, а сейчас уже нет. Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги», — сказал журналист.

Добавим, что первое время супруги сохраняли домработников в замке в деревне Грязь, но потом всех уволили. Галкин* признавался, что там теперь живут их друзья. По всей видимости, содержать огромный замок паре тоже стало сложно.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.