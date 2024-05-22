Почему Лера Кудрявцева передумала разводиться с мужем, объяснил адвокат Бенхин: «В 53 года уже нет никакой романтики»

Телеведущая Лера Кудрявцева отпраздновала свой 53-й день рождения вместе с супругом, бывшим хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. В начале года Кудрявцева пожаловалась, что у ее мужа появилась алкогольная зависимость, пара перестала жить вместе. При этом на развод звезда подавать не стала.
Возможно, супруги смогли наладить отношения или не захотели устраивать громкий бракоразводный процесс с дележом совместно нажитого имущества.
По мнению, адвоката
«И такой профессионал, как Гордон, сказала ей: "Не нарывайся на длительные тяжбы, а то будешь делить имущество, и все это будет немалой кровью". Поэтому, скорее всего, она и передумала. Какая в 53 года романтика? Хотя Лера Кудрявцева очень хорошо выглядит, вряд ли идет речь о каких-то серьезных романтических причинах. Скорее всего, все очень прагматично», — считает эксперт.
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Адвокат отметил, что разделить имущество было бы легче при наличии брачного контракта, но вряд ли Лера Кудрявцева его делала, поскольку она в отношениях с Макаровым уже больше 10 лет. И как раз отсутствие этого документа и могло повлиять на решение телеведущей не разводиться с мужем.
«Трендом в звездных кругах это стало только восемь лет назад. Все об этом заговорили, очень многие стали делать. В брачном контракте проговариваются всякие мелочи, даже можно заранее поделить имущество. Подписать, что вот этот гараж — тебе, а этот участок — мне.
И потом, когда люди разводятся, по сути, уже ничего не надо делить. Документ приносится в суд и сразу имеет силу постановления. Также брачный контракт очень удобен, чтобы каждый раз не нужно было просить согласия супруга на какую-то сделку», — пояснил Бенхин.
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