Почему Лера Кудрявцева передумала разводиться с мужем, объяснил адвокат Бенхин: «В 53 года уже нет никакой романтики»

Телеведущая заявила об алкогольной зависимости супруга. Фото: Global Look Press  

Какое-то время Кудрявцева и Макаров жили отдельно.

Телеведущая Лера Кудрявцева отпраздновала свой 53-й день рождения вместе с супругом, бывшим хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. В начале года Кудрявцева пожаловалась, что у ее мужа появилась алкогольная зависимость, пара перестала жить вместе. При этом на развод звезда подавать не стала. 

Возможно, супруги смогли наладить отношения или не захотели устраивать громкий бракоразводный процесс с дележом совместно нажитого имущества. 

По мнению, адвоката Александра Бенхина, от развода Кудрявцеву отговорила ее ближайшая подруга, юрист Катя Гордон, которая специализируется на бракоразводных процессах.

«И такой профессионал, как Гордон, сказала ей: "Не нарывайся на длительные тяжбы, а то будешь делить имущество, и все это будет немалой кровью". Поэтому, скорее всего, она и передумала. Какая в 53 года романтика? Хотя Лера Кудрявцева очень хорошо выглядит, вряд ли идет речь о каких-то серьезных романтических причинах. Скорее всего, все очень прагматично», — считает эксперт.

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Адвокат отметил, что разделить имущество было бы легче при наличии брачного контракта, но вряд ли Лера Кудрявцева его делала, поскольку она в отношениях с Макаровым уже больше 10 лет. И как раз отсутствие этого документа и могло повлиять на решение телеведущей не разводиться с мужем.

«Трендом в звездных кругах это стало только восемь лет назад. Все об этом заговорили, очень многие стали делать. В брачном контракте проговариваются всякие мелочи, даже можно заранее поделить имущество. Подписать, что вот этот гараж — тебе, а этот участок — мне. 

И потом, когда люди разводятся, по сути, уже ничего не надо делить. Документ приносится в суд и сразу имеет силу постановления. Также брачный контракт очень удобен, чтобы каждый раз не нужно было просить согласия супруга на какую-то сделку», — пояснил Бенхин.

 

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