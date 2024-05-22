Почему Лера Кудрявцева передумала разводиться с мужем, объяснил адвокат Бенхин: «В 53 года уже нет никакой романтики»

Телеведущая Лера Кудрявцева отпраздновала свой 53-й день рождения вместе с супругом, бывшим хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. В начале года Кудрявцева пожаловалась, что у ее мужа появилась алкогольная зависимость, пара перестала жить вместе. При этом на развод звезда подавать не стала.

Возможно, супруги смогли наладить отношения или не захотели устраивать громкий бракоразводный процесс с дележом совместно нажитого имущества.

По мнению, адвоката Александра Бенхина , от развода Кудрявцеву отговорила ее ближайшая подруга, юрист Катя Гордон, которая специализируется на бракоразводных процессах.

«И такой профессионал, как Гордон, сказала ей: "Не нарывайся на длительные тяжбы, а то будешь делить имущество, и все это будет немалой кровью". Поэтому, скорее всего, она и передумала. Какая в 53 года романтика? Хотя Лера Кудрявцева очень хорошо выглядит, вряд ли идет речь о каких-то серьезных романтических причинах. Скорее всего, все очень прагматично», — считает эксперт.

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Адвокат отметил, что разделить имущество было бы легче при наличии брачного контракта, но вряд ли Лера Кудрявцева его делала, поскольку она в отношениях с Макаровым уже больше 10 лет. И как раз отсутствие этого документа и могло повлиять на решение телеведущей не разводиться с мужем.