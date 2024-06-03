Кудрявцева с дочкой спаслись от падающей декорации на празднике: «Меня до сих пор трясет»

Лера Кудрявцева недавно призналась, что у нее наладились отношения с мужем Игорем Макаровым. Хоккеист даже пришел в студию передачи «Секрет на миллион». Примечательно, что они вместе растят дочку Марию, которой пять лет. Муж телеведущей часто занимается наследницей, водит ее на кружки. А накануне у Леры выдался выходной, поэтому она отправилась с малышкой на детский праздник, который прошел на свежем воздухе.

Однако организаторы мероприятия не учли, что там рядом находится вертолетная площадке, поэтому вертолеты летают вокруг каждые 15 минут. В итоге ветер от лопастей создал опасную ситуацию. Декорации стали падать и едва не придавили детей. Звезде чудом удалось спастись с наследницей.

«Меня до сих пор трясет. Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты. Руководство вообще понимает, что лопасти создают дикий ветер», — заявила она.

По словам Леры, никто не пострадал. Однако в этот день ей пришлось повезти дочку в больницу, так как на празднике она ела рыбу и ей попалась косточка, которую кроха проглотила. Телеведущая привезла ее в престижную клинику «Лапино», но там не было лора на смене. Затем они поехали в Морозовскую больницу.

«Эндоскопия, рентген — лор, хирург. Короче, я на стрессе», — призналась блондинка.