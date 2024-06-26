Боня — о том, почему на «Доме-2» ей было проще, чем на шоу «Выжить в Дубае»: «Это очень сильно расстраивает»

Блогер Виктория Боня стала участницей шоу «Выжить в Дубае». В эфир ТНТ на днях вышел второй выпуск проекта. Боня известна телезрителям как одна из самых эффектных участниц реалити-шоу «Дом-2».

В беседе с Teleprogramma.pro Виктория рассказала, что на «Доме-2» была совершенно иная атмосфера и другие отношения, чем те, что сложились между участниками шоу «Выжить в Дубае».

«Дом-2» — это целая жизнь длиной в год. И там были отношения как в большой в семье: кто-то сковородку не туда поставил, кто-то за собой не убрал, кто-то обманул или вовремя не пришел домой. Мы встречались и высказывали все в лицо. Мне кажется, что это всегда позволяло нам двигаться дальше в отношениях. Когда ты проговариваешь, что тебе не нравится. Ты не заявляешь человеку: «Ты что, офигела?» — а просто говоришь: «Мне это не нравится, мне обидно». И это по-человечески. И тогда мы решаем вопрос, делаем из этого выводы», — сообщила Боня.

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По ее словам, шоу «Выжить в Дубае» устроено так, что участник большую часть высказываний о себе слышит только позже, кода выпуск выходит в эфир.