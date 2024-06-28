Боня — о Самойловой после «Выжить в Дубае»: «Оксана извинилась передо мной. Это позиция сильного человека»

Российская публика с удивлением следит за развитием событий в шоу ТНТ «Выжить в Дубае», где команда звезд неожиданно дружно и без особых причин объединилась против Виктории Бони.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Виктория Боня призналась, что изначально очень обрадовалась, когда узнала, что в шоу будет участвовать Оксана Самойлова. Светская львица подумала, что игра, благодаря присутствию жены Джигана, будет красивой и интересной, они смогут организоваться в одну дружную команду и показать людям интересную игру.

Однако Оксана в проекте сосредоточилась на том, чтобы выжить Викторию из шоу, и стала одной из участниц заговора против нее.

«Для меня это, как и для зрителей, стало большим сюрпризом. Я этого не ожидала. Оксана в глаза мне ничего подобного не говорила, это все было за кадром. И никто мне не говорил в глаза!» — удивилась Боня.

Вместе с тем оказалось, что Оксана Самойлова все-таки смогла переосмыслить свое поведение на проекте и признать свою вину перед звездой «Дома-2».

«Мне приятен тот факт, что Оксана мне написала и извинилась. Она сказала: «Вика, если мы тебя обидели, то извини, пожалуйста». Я считаю, что это позиция сильного человека», — заметила Виктория Боня.