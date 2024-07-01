Кологривый заявил, что лишился контрактов из-за дебоша в ресторане: «А кто меня позовет-то после этого? Кащея не будет»

Никита Кологривый заставил о себе говорить после того, как снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он дал несколько интервью, в которых подверг критике работу многих коллег. Ко всему прочему, он устроил дебош в ресторане в Новосибирске, где укусил девушку-хостес. Тогда артиста арестовали. Он провел семь суток за решеткой. Потом звезда фильма «По щучьему велению» принес извинения за этот инцидент. И на днях Никита впервые после дебоша появился на телевидении.

В эфире «Шоу Воли» актер признался, что потерял работу. Он пояснил, что у него отменились многие съемки, а также с ним разорвали рекламные контракты. Ведущий отметил, что недавно начались съемки второго сезона «Слова пацана». Кологривый был удивлен. Он отметил, что туда его не позвали.

«А кто меня позовет-то после этого? Кащея не будет во второй части», – сказал артист.