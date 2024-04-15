Кологривый рассказал о неделе в СИЗО Новосибирска: «Посвятил время детским приколам»

Скандальный 29-летний актер Никита Кологривый признался, что не зря провел время в СИЗО Новосибирска. Туда он попал после драки и укуса официантки одного из местных заведений.

За решеткой сотрудники новосибирского изолятора продержали актера целую неделю. Он даже успел написать поэму и сказку. Звезда сериала «Слово пацана» в интервью Лауре Джугелия рассказал, что свои произведения посвятил дочери.

Он иногда занимается озвучкой, поэтому хотел бы начитать собственную прозу и стихи, чтобы дочь могла слушать отца, когда его нет рядом. Кологривый надеется на то, что девочка оценит его «тюремное» творчество.

«Я хотел бы сделать для дочери собственный диск, записать своим голосом то, что я написал <...> Я рад, что посвятил таким детским приколам время», — поделился актер.

Ранее Никита Кологривый честно рассказал о своей драке в Новосибирске. Он признался, что, кусая официантку, был не в себе.

Источник: YouTube-канал Fametime TV.